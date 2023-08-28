Проблемами Кремля по псевдовыборам на ВОТ является невозможность показать высокую явку и нехватка "кандидатов" среди местных, - ЦПД

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Главной проблемой Кремля при проведении фейкового голосования остается демонстрация высокой явки граждан, которая по расчетам Кремля, должна способствовать легитимизации "присоединения" этих территорий к РФ. Жители оккупированных территорий воспринимают россиян как оккупантов и отождествляют участие в выборах с изменой. Тем более, что Верховная Рада Украины призвала жителей временно оккупированных территорий избегать участия в незаконных выборах, а Главное управление разведки МО Украины предупредило об ответственности всех причастных к незаконному проведению выборов", - говорится в сообщении.

Для обеспечения хотя бы видимости явки оккупанты проводят с местными жителями "разъяснительную работу" и обещают разрешить голосовать без паспорта РФ.

Также, по данным ЦПД, население временно оккупированных территорий сопротивляется российской паспортизации, которая, к тому же, означает для мужчин постановку на военный учет в оккупационных военкоматах.

Кроме того, оккупанты имеют проблемы с тем, чтобы найти среди местного населения желающих баллотироваться на псевдовыборах.

"Оказалось не так просто найти среди местного населения кандидатов в "депутаты" и "губернаторы", ведь судьба предателей в Украине хорошо известна. Большинство "кандидатов" - это либо коллаборанты, давно преследуемые законом Украины, либо люди, приехавшие из Крыма и российских регионов", - отмечает ЦПД.

ЦПД добавляет, что для имитации процесса "выборов" россияне могут ввезти на оккупированные территории псевдоизбирателей из разных регионов РФ.

"Насильственная паспортизация граждан и принуждение граждан участвовать в них является грубым нарушением не только норм законодательства Украины, но и основополагающих норм и принципов международного права. Однако, скорее всего, захватчики будут продолжать готовиться к имитации этого процесса с использованием таких механизмов фальсификации, как экстерриториальные участки (чтобы обеспечить голосование не по месту жительства людей), предварительное голосование, репрессии относительно тех, кто отказывается записываться в избирательные списки", - заключает ЦПД.

Зачем это нужно Кремлю

Демонстративные псевдовыборы ЦПД называет отработанной тактикой российских властей, аналогичной псевдореферендумам "ДНР/ЛНР", и попыткой доказать российскому, украинскому и мировому сообществу, что РФ легитимизировала захваченные территории и аннексировала их навсегда.

Фото: ЦПИ

Избирательные кампании на оккупированных территориях будут проводить одновременно с общероссийскими выборами, чтобы сделать их якобы частью внутренних политических процессов.

ЦПД называет целью выборов смену местной элиты на российскую и интеграцию оккупационных администраций в правовое и политическое поле РФ. Кроме того, с помощью псевдовыборов россияне хотят ускорить русификацию и раздачу российских паспортов.