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Проблемами Кремля по псевдовыборам на ВОТ является невозможность показать высокую явку и нехватка "кандидатов" среди местных, - ЦПД

28 августа, 2023 понедельник
21:01
Война с Россией

Россияне испытывают проблемы с демонстрацией высокой явки на псевдовыборах на оккупированных территориях Украины, поскольку местное население пытается избегать поддержки незаконных оккупационных инициатив

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Главной проблемой Кремля при проведении фейкового голосования остается демонстрация высокой явки граждан, которая по расчетам Кремля, должна способствовать легитимизации "присоединения" этих территорий к РФ. Жители оккупированных территорий воспринимают россиян как оккупантов и отождествляют участие в выборах с изменой. Тем более, что Верховная Рада Украины призвала жителей временно оккупированных территорий избегать участия в незаконных выборах, а Главное управление разведки МО Украины предупредило об ответственности всех причастных к незаконному проведению выборов", - говорится в сообщении.

Для обеспечения хотя бы видимости явки оккупанты проводят с местными жителями "разъяснительную работу" и обещают разрешить голосовать без паспорта РФ.

Также, по данным ЦПД, население временно оккупированных территорий сопротивляется российской паспортизации, которая, к тому же, означает для мужчин постановку на военный учет в оккупационных военкоматах.

Кроме того, оккупанты имеют проблемы с тем, чтобы найти среди местного населения желающих баллотироваться на псевдовыборах.

"Оказалось не так просто найти среди местного населения кандидатов в "депутаты" и "губернаторы", ведь судьба предателей в Украине хорошо известна. Большинство "кандидатов" - это либо коллаборанты, давно преследуемые законом Украины, либо люди, приехавшие из Крыма и российских регионов", - отмечает ЦПД.

ЦПД добавляет, что для имитации процесса "выборов" россияне могут ввезти на оккупированные территории псевдоизбирателей из разных регионов РФ.

"Насильственная паспортизация граждан и принуждение граждан участвовать в них является грубым нарушением не только норм законодательства Украины, но и основополагающих норм и принципов международного права. Однако, скорее всего, захватчики будут продолжать готовиться к имитации этого процесса с использованием таких механизмов фальсификации, как экстерриториальные участки (чтобы обеспечить голосование не по месту жительства людей), предварительное голосование, репрессии относительно тех, кто отказывается записываться в избирательные списки", - заключает ЦПД.

Зачем это нужно Кремлю

Демонстративные псевдовыборы ЦПД называет отработанной тактикой российских властей, аналогичной псевдореферендумам "ДНР/ЛНР", и попыткой доказать российскому, украинскому и мировому сообществу, что РФ легитимизировала захваченные территории и аннексировала их навсегда.

Фото: ЦПИ

Избирательные кампании на оккупированных территориях будут проводить одновременно с общероссийскими выборами, чтобы сделать их якобы частью внутренних политических процессов.

ЦПД называет целью выборов смену местной элиты на российскую и интеграцию оккупационных администраций в правовое и политическое поле РФ. Кроме того, с помощью псевдовыборов россияне хотят ускорить русификацию и раздачу российских паспортов.

  • Ранее украинская разведка призвала жителей ВОТ предоставлять информацию о причастных к организации оккупационных псевдовыборов.

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