Проблема в правительстве: Кулеба призвал Германию к скорейшим поставкам боеприпасов
Глава МИД Дмитрий Кулеба утвердил, что немецкие компании уже заявили о готовности расширить поставки боеприпасов, но правительство не согласовало контракты
Об этом говорится в интервью Дмитрия Кулебы в Bild am Sonntag.
Глава МИД отметил, что Германия могла бы расширить поставки артиллерийских боеприпасов Украине: компании страны в ходе переговоров уже заявили о готовности сделать это, но правительство не подписывает контракты.
"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. … Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Следовательно, проблема в правительстве", - сказал он.
- Напомним, что народный депутат от "Слуги Народа", заместитель главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев ранее рассказал, что Украине нужны запрещенные кассетные боеприпасы - продолжается работа над их получением.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное