Проблема в правительстве: Кулеба призвал Германию к скорейшим поставкам боеприпасов

Об этом говорится в интервью Дмитрия Кулебы в Bild am Sonntag.

Глава МИД отметил, что Германия могла бы расширить поставки артиллерийских боеприпасов Украине: компании страны в ходе переговоров уже заявили о готовности сделать это, но правительство не подписывает контракты.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. … Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Следовательно, проблема в правительстве", - сказал он.