Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга, передает Укринформ .

“Пока проблема с водой в Николаеве не решена, это длительный процесс - месяцев на два по меньшей мере. Сейчас в кранах есть уже техническая вода, что уже хорошо. Что касается питьевой, то ее либо развозим, либо людям приходится покупать ее", - сказал Ким.

По его словам, угрозы эпидемии в Николаеве нет. Он отметил, что в городе работают рынки, магазины, больницы.

8 мая в Николаеве начали возобновлять водоснабжение.

В результате обстрелов оккупантов в ночь на 13 мая повреждены две станции очистки воды на одном из объектов ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".