Проблема с водой в Николаеве не решена, - Ким
Проблема с питьевой водой в Николаеве до сих пор не решена, в кранах – техническая
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга, передает Укринформ .
“Пока проблема с водой в Николаеве не решена, это длительный процесс - месяцев на два по меньшей мере. Сейчас в кранах есть уже техническая вода, что уже хорошо. Что касается питьевой, то ее либо развозим, либо людям приходится покупать ее", - сказал Ким.
По его словам, угрозы эпидемии в Николаеве нет. Он отметил, что в городе работают рынки, магазины, больницы.
- 8 мая в Николаеве начали возобновлять водоснабжение.
- В результате обстрелов оккупантов в ночь на 13 мая повреждены две станции очистки воды на одном из объектов ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".
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