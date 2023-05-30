Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Я изучаю ситуацию с питьевой водой в Николаеве. Поскольку мне, как гражданке, очень интересно на что планировали расходы 38 млн грн. Депутаты уже во второй раз не поддерживают программу очистки воды для жителей Николаева. Эта программа носит очень громкое название "Доступная вода", однако имеет ряд недостатков", - рассказала Москаленко.



Депутат облсовета подчеркнула, что вопрос питьевой воды в городе еще не решен.



"На самом деле программа "Доступная вода" в Николаеве имеет целью заменить только расходники. То есть 38 млн грн должны потратить только на то, чтобы в городе функционировали очистные фильтры, которые мы получили как гуманитарную помощь. То есть нам оказали помощь, но эти фильтры нужно постоянно обновлять. И на это хотят потратить 38 млн грн. Депутаты на это не согласились. Поэтому по состоянию на сегодняшний день в городе отсутствует питьевая вода, а есть только очищенная", - добавила она.