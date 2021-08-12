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Проблема не в изменениях климата, а в том, как быстро эти изменения происходят, - метеоролог

12 августа, 2021 четверг
18:06

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух заявила, что главной проблемой человечества является не изменения климата, а то, с какой скоростью они происходят

Такое мнение Балабух высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Сейчас мы живем в очень тревожный период, когда на нашей планете происходят масштабные и быстрые изменения. Поскольку эти изменения происходят в климатической системе, не только в атмосфере, а в биосфере, криосфере и гидросфере. Такие изменения, которые произошли в течение одного поколения, раньше происходили в течение 2 тыс. лет. То есть, проблема заключается не в том, что эти изменения происходят, а в том, настолько быстро они происходят", - пояснила Балабух.

Ученый заметила, что такая высокая температура на планете, как наблюдалась в течение 10 последних лет, последний раз была около 125 тыс. лет назад.

По словам Балабух, такие температуры уже являются экстремальными для человека. Эксперт добавила, что высокие температуры могут наблюдаться один раз в тысячелетие, но из-за человеческой деятельности мы будем наблюдать высокие температурные показатели чаще с каждым годом.

"В Украине этот год не был таким экстермальным на высокие температуры, поскольку в прошлом году мы имели более высокие показатели температуры. Но это не значит, что таких процессов у нас нет и быть не может. Существует, хоть и небольшая, вероятность повторения нынешних показателей температуры в Канаде, которые достигали до 49°C. И не нужно считать, что лесные пожары и наводнения - случайные явления. Эти явления являются вполне закономерным результатом деятельности человека", - сказала Балабух.

Ученый уверена, что прогноз о том, что к 2040 году в Украине и мире температура может достигать 50°C, не является вполне вероятными. По ее словам, если не начать менять ситуацию, то температура будет меняться каждый год, но не до такой критической точки.

 

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