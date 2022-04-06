Проблема коллективного Запада в том, что там надеются договориться с Россией, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



“С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что без помощи США, Великобритании, стран Балтии, Польши и Чехии, оказывающих нам реальную военную помощь, Украина не выстояла бы. Это очевидно. С другой стороны, такая помощь адекватна в такой ситуации, в которой оказалась Украина?! И вот здесь, в известной степени, правы те, кто критикует западные страны за недостаточные санкции и недостаточную военную помощь нашим ВСУ”, - объяснил Огрызко.



Огрызко подчеркнул, что в такой экстремальной ситуации практическая помощь и поддержка Запада могла бы быть большей. Дипломат уверен, что более масштабная помощь Украине смогла бы спасти тысячи жизней украинцев.



“На Западе есть политические деятели, считающие, что можно договориться с Россией и продолжать вести дела с ней, как это было раньше. Мне кажется, что в этом и есть трагедия коллективного Запада. Нужно наконец-то понять, что Россия является монстром, который должен быть экономически и политически уничтожен. Только тогда можно будет говорить о какой-то системе безопасности для Европы", - добавил Огрызко





Напомним, 5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО ожидают усиления наступления РФ на Востоке и Юге Украины и подтверждают готовность к дальнейшей поставке оружия украинцам