Проблема коллективного Запада в том, что там надеются договориться с Россией, - Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко считает, что проблемой коллективного Запада является то, что там не надеются договориться и возобновить сотрудничество с Россией
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"
“С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что без помощи США, Великобритании, стран Балтии, Польши и Чехии, оказывающих нам реальную военную помощь, Украина не выстояла бы. Это очевидно. С другой стороны, такая помощь адекватна в такой ситуации, в которой оказалась Украина?! И вот здесь, в известной степени, правы те, кто критикует западные страны за недостаточные санкции и недостаточную военную помощь нашим ВСУ”, - объяснил Огрызко.
Огрызко подчеркнул, что в такой экстремальной ситуации практическая помощь и поддержка Запада могла бы быть большей. Дипломат уверен, что более масштабная помощь Украине смогла бы спасти тысячи жизней украинцев.
“На Западе есть политические деятели, считающие, что можно договориться с Россией и продолжать вести дела с ней, как это было раньше. Мне кажется, что в этом и есть трагедия коллективного Запада. Нужно наконец-то понять, что Россия является монстром, который должен быть экономически и политически уничтожен. Только тогда можно будет говорить о какой-то системе безопасности для Европы", - добавил Огрызко
- Напомним, 5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО ожидают усиления наступления РФ на Востоке и Юге Украины и подтверждают готовность к дальнейшей поставке оружия украинцам
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