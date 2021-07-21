"Проблема - это РФ": США считают, что не помогут в "нормандском" формате, - Госдеп
В Госдепартаменте США не считают, что участие страны в "нормандском формате" не поможет решить проблему
Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолль.
"Я считаю, участие США в нормандском формате - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, это агрессор", - отметил он.
По его словам, США хочет заставить Россию прекратить войну.
"Президент Байден донес это до Путина на встрече в Женеве. И опять-таки, это будет темой встречи президентов (Байдена и Зеленского, - ред.): проложить путь к работе над снижением напряженности и оказать поддержку", - отметил Шолль.
- Президент Владимир Зеленский заявил об идее привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе.
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