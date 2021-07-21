"Проблема - это РФ": США считают, что не помогут в "нормандском" формате, - Госдеп

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолль.

"Я считаю, участие США в нормандском формате - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, это агрессор", - отметил он.

По его словам, США хочет заставить Россию прекратить войну.

"Президент Байден донес это до Путина на встрече в Женеве. И опять-таки, это будет темой встречи президентов (Байдена и Зеленского, - ред.): проложить путь к работе над снижением напряженности и оказать поддержку", - отметил Шолль.

Президент Владимир Зеленский заявил об идее привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе.