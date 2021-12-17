Проблема дефицита угля в Украине решена, - Шмыгаль

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 17 декабря.



"По наличию угля. Сейчас баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц", - сказал Шмыгаль.



Премьер добавил, что, по информации Минэнерго, проблема со поставками угля пока решена.



"По запасам газа: их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон", - добавил глава правительства.

Напомним, Российская Федерация с 1 ноября прекратила поставки в Украину угля марок А (антрацит) и Т (тощий). По состоянию на утро запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс. тонн.

Впоследствии с 4 ноября Россия заблокировала импорт в Украину энергетического угля из Казахстана.

Во время пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что дефицит угля "создан искусственно".

5 декабря Украина получила вторую партию угля из США в 66 тыс. тонн.

14 декабря правительство подготовило проект распоряжения, согласно которому теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу со 100%-м использованием газа.