Проблема дефицита угля в Украине решена, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена
Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 17 декабря.
"По наличию угля. Сейчас баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что, по информации Минэнерго, проблема со поставками угля пока решена.
"По запасам газа: их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон", - добавил глава правительства.
- Напомним, Российская Федерация с 1 ноября прекратила поставки в Украину угля марок А (антрацит) и Т (тощий). По состоянию на утро запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс. тонн.
- Впоследствии с 4 ноября Россия заблокировала импорт в Украину энергетического угля из Казахстана.
- Во время пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что дефицит угля "создан искусственно".
- 5 декабря Украина получила вторую партию угля из США в 66 тыс. тонн.
- 14 декабря правительство подготовило проект распоряжения, согласно которому теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу со 100%-м использованием газа.
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