Об этом сообщил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, цитирует CNN .

Выступая на ежегодном симпозиуме Военно-морской подводной лиги Ричард заявил, что политика сдерживания Китая "медленно тонет" как корабль, поскольку Китай продвигается в изготовлении ядерного оружия быстрее США.

"Он тонет медленно, но тонет, потому что по сути они разворачивают силы и средства на местах быстрее, чем мы", - подчеркнул он.

По словам Ричарда, вскоре будет неважно, насколько хороши будут их командиры и силы. Их, по его мнению, будет все равно недостаточно для сдерживания Китая.

"Это проблема ближайшего будущего", – сказал он.

В 2021 году Чарльз Ричард уже предупреждал о ядерных разработках Китая. Тогда он назвал их программу "стратегическим прорывом".

4 ноября стало известно, что Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия на территории Европы.