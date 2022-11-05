Проблема ближайшего будущего: США обеспокоены тем, что Китай разрабатывает оружие быстрее, чем ожидалось.
В США предупредили, что Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее, чем США, и заявили, что это "проблема ближайшего будущего"
Об этом сообщил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, цитирует CNN .
Выступая на ежегодном симпозиуме Военно-морской подводной лиги Ричард заявил, что политика сдерживания Китая "медленно тонет" как корабль, поскольку Китай продвигается в изготовлении ядерного оружия быстрее США.
"Он тонет медленно, но тонет, потому что по сути они разворачивают силы и средства на местах быстрее, чем мы", - подчеркнул он.
По словам Ричарда, вскоре будет неважно, насколько хороши будут их командиры и силы. Их, по его мнению, будет все равно недостаточно для сдерживания Китая.
"Это проблема ближайшего будущего", – сказал он.
В 2021 году Чарльз Ричард уже предупреждал о ядерных разработках Китая. Тогда он назвал их программу "стратегическим прорывом".
- 4 ноября стало известно, что Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия на территории Европы.
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