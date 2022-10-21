Проблем со StarLink не будет: Резников заявил, что Украина поддерживает прямую связь с Маском
Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины больше не будет проблем с обслуживанием терминалов StarLink
Об этом он сообщил в интервью изданию Politico .
По его словам, Украина поддерживает постоянную прямую связь с основателем компании SapceX Илоном Маском. В частности, этим занимается министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"У них есть личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", – сказал Резников.
Также он отметил, что если придется снова поднять вопрос финансирования, то Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования. Среди них – пакет помощи от Пентагона, Европы и частные доноры. Резников добавил, что независимо от финансирования Украина "продолжит наше общение на техническом уровне с компанией Илона Маска".
- 19 октября Илон Маск рассказал о расходах из-за неоплаченных услуг за Starlink и тратах на защиту от кибервойны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное