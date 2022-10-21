Об этом он сообщил в интервью изданию Politico .

По его словам, Украина поддерживает постоянную прямую связь с основателем компании SapceX Илоном Маском. В частности, этим занимается министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"У них есть личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", – сказал Резников.

Также он отметил, что если придется снова поднять вопрос финансирования, то Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования. Среди них – пакет помощи от Пентагона, Европы и частные доноры. Резников добавил, что независимо от финансирования Украина "продолжит наше общение на техническом уровне с компанией Илона Маска".

19 октября Илон Маск рассказал о расходах из-за неоплаченных услуг за Starlink и тратах на защиту от кибервойны.