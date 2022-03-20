Проблем с оформлением гуманитарной помощи на таможнях Украины нет, - Нефедов
Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщил, что проблем с оформлением гуманитарной помощи от партнеров на таможнях нет
Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV".
“Мы понимаем, что объем импорта в Украину кардинально упал. В основном это коммерческие ограничения. Во время боевых действий никто не везет в страну драгоценности и бытовую технику. Понятно, что существуют и законодательные ограничения. В частности, вывоз валюты из страны. НБУ запретил импортные операции, кроме тех, которые являются неотложными и с товарами первой необходимости, или с товарами, необходимыми для фронта.” - объяснил Нефедов
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Нефедов подчеркнул, что уменьшение импорта товаров в Украину влияет на уровень коррупции на таможнях. Поскольку, по его словам, уменьшение потока товаров в страну уменьшает и желание контрабандистов наживаться.
“Все эти меры от государства являются ручными мерами и это не отменяет проведение реформы, на которую власть не решалась много лет. В конце концов, после нашей победы мы должны вернуться к тем вещам, с которыми наша команда приходила в Государственную таможенную службу. Кардинальное изменение системы IT, изменение условий оплаты труда таможенникам и системы их подбора. Это базовые вещи, которые нужно выполнить для качественного реформирования украинских таможен. - добавил Нефедов
Нефедов отметил, что сегодня больших проблем с оформлением гуманитарных конвоев на таможнях не происходит.
Больших проблем на таможнях с оформлением гуманитарной помощи нет. На таможнях созданы штабы, занимающиеся упрощенным оформлением гуманитарной помощи. - добавил Нефедов
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