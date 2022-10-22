Проблем не будет, - Данилов ответил на вопрос о дополнительной мобилизации в Украине

Об этом Данилов сообщил в эфире NTA.

По словам Данилова, вопрос дополнительной мобилизации регулярно рассматривается на Ставке верховного главнокомандующего.

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Харьковской правозащитной группе объяснили, могут ли мобилизовывать украинских студентов.

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