Проблем не будет, - Данилов ответил на вопрос о дополнительной мобилизации в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что в Украине не будет проблем, если потребуется дополнительная мобилизация
Об этом Данилов сообщил в эфире NTA.
По словам Данилова, вопрос дополнительной мобилизации регулярно рассматривается на Ставке верховного главнокомандующего.
"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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