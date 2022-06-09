Об этом говорится в расследовании русскоязычного эстонского интернет-издания "Можем объяснить" и "Верстка".

Российское ТВ продолжает вещать в Европе, несмотря на санкции. Помогает ему в этом давний партнер – французский оператор Eutelsat. К слову, он на четверть принадлежит правительству Франции, также определенную долю в нем имеет и Россия. Ее долевое участие, очевидно, – это 4 из 5 спутников, которыми пользуется Eutelsat. Лишь один из них принадлежит французам, остальные - России, а оператор только пользуется ими.

Благодаря сети из пяти "общих" спутников российские госканалы продолжают транслироваться в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Так, с помощью спутника Hotbird 13 жители Германии по-прежнему могут смотреть все каналы ВГТРК – причем бесплатно.

В начале мая гендиректор компании Ева Бернеке сообщила, что Eutelsat останется "нейтральным" в вопросе политического конфликта, в котором участвует Россия (не сказав слово "война"). Она также сказала, что решение о выключении российских провайдеров остается исключительно за французскими властями. Пока французская спутниковая компания заявляет, что ни один регуляторный или другой компетентный орган еще не обращался к ним с просьбой прекратить вещание.

Отметим, что другие операторы отключили вещание всех российских пропагандистов, поскольку пользуются находящимися в собственности США спутниками.

Их решение остановить трансляцию обусловлено новым пакетом санкций США, принятым в начале мая в отношении российских СМИ, поддерживающих начало боевых действий в Украине. Белый дом пояснил, что санкции касаются трех популярнейших российских телекомпаний, прямо или косвенно контролируемых государством: это "Первый канал", госхолдинг ВГТРК (телеканал "Россия-1", "Россия-24", "Культура") и АО "Телекомпания НТВ".

Санкции же Евросоюза не обязывали все страны блокировать телеканалы ВГТРК. Они полностью запретили только вещание Russia Today и Sputnik. Что касается ВГТРК, то Брюссель наложил санкции только на его руководство и сотрудников. Поэтому формально Франция действует согласно санкциям, но полностью заблокировать российскую пропаганду власти не торопятся.

Однако к этому решению правительство могут подтолкнуть активисты. Сейчас во Франции активно распространяется петиция против российских пропагандистов, вещающих с использованием спутников Eutelsat. Идея активистов состоит в том, чтобы отключить главных российских провайдеров от спутников Eutelsat и заменить их другими, которые транслируют независимые международные передачи. Тогда кремлевская монополия на информацию в России может быть разрушена.

Есть еще один фактор, который может повлиять на решение оператора, – американские санкции, которые компания пока игнорирует. Однако, если Eutelsat будет затягивать с блокировкой попавших под санкции США российских каналов, то он и сам рискует попасть во вторичные американские санкции. Пока что Вашингтон их ни к кому не применял — только угрожал нескольким банкам. Но Eutelsat может стать первой попавшей под них компанией.

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