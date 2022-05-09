"Про*бали": Арестович назвал причину, почему Россия оккупировала юг Украины
Враг захватил эту часть страны из-за ошибок со стороны Украины. А в причинах, по которым юг Украины, в частности, Херсон и Новая Каховка, был оккупирован российскими войсками, подробно разберется следствие
Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube по итогам 8 мая.
"Почему не подготовили Херсон, Новую Каховку? Почему не заменяли мосты, почему не взорвали?" – спросил Фейгин.
"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: про*бали", – ответил Арестович.
По словам советника главы ОП, в событиях будут разбираться.
"Кто, чего и как – да, будем разбираться, в частности разбираются правоохранительные органы. Потому что – где некомпетентность, где предательство – это самый большой вопрос. Там разбираются, и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и уголовные, и все на свете", – сказал он.
Арестович добавил, что активизировались попытки во всех провалах обвинить Офис президента. По его мнению, это неправильно – "пусть каждый баран несет свои Фаберже", – сказал советник главы ОП.
"А 360 тысяч чиновников между нами и землей? Это кто? Они хоть как-то, хоть за что-то отвечают? А военное командование, к которому очень много вопросов уже?", - задал несколько риторических вопросов Арестович и повторил, что "будем разбираться".
- 25 февраля российские оккупанты прорвали оборону Херсона.
- 27 февраля началась временная оккупация Новой Каховки.
- 1 марта начался штурм Херсона росийскими войсками. Город захватили .
- 25 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что часть депутатов горсовета уехала до оккупацию Херсона, а работников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе 24 февраля уже не было.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 33.81
- Актуальное
- Важное