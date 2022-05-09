"Про*бали": Арестович назвал причину, почему Россия оккупировала юг Украины

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube по итогам 8 мая.

"Почему не подготовили Херсон, Новую Каховку? Почему не заменяли мосты, почему не взорвали?" – спросил Фейгин.

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: про*бали", – ответил Арестович.

По словам советника главы ОП, в событиях будут разбираться.

"Кто, чего и как – да, будем разбираться, в частности разбираются правоохранительные органы. Потому что – где некомпетентность, где предательство – это самый большой вопрос. Там разбираются, и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и уголовные, и все на свете", – сказал он.

Арестович добавил, что активизировались попытки во всех провалах обвинить Офис президента. По его мнению, это неправильно – "пусть каждый баран несет свои Фаберже", – сказал советник главы ОП.

"А 360 тысяч чиновников между нами и землей? Это кто? Они хоть как-то, хоть за что-то отвечают? А военное командование, к которому очень много вопросов уже?", - задал несколько риторических вопросов Арестович и повторил, что "будем разбираться".