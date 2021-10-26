"Проанализируем более подробно": Ляшко объяснил, почему медики не подлежат обязательной вакцинации
В Украине медработники не попали в список лиц для обязательной вакцинации против коронавируса, ведь есть риски нехватки персонала
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "УП".
По его словам, любой документ принимается правительством с учетом рисков, а риск недопуска медицинского работника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.
"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - подчеркнул Ляшко.
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Он отметил, что отсутствие медиков в списке еще не означает, что их не внесут в него вообще.
"Мы более подробно проанализируем категории медицинских работников (отказывающихся делать прививки – ред.) – это медсестра, врач, врач какого профиля, каких больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", – сообщил министр.
Он добавил, что в настоящее время в Украине вакцинировано более 50% медиков.
- Напомним, Министерство здравоохранения утвердило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.
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