Про мир во всем мире и внешнем управлении
Прогнувшиеся перед наркокартелями, власти Мексики транслируют призывы к миру во всем мире и требуют снять цензуру с российских телеканалов
Как вы можете еще помнить, президент Мексики АМЛО (Андрес Мануэль Лопес Обрадор. - Ред.) несколько месяцев назад призвал к миру во всем мире, обратившись в Китай и РФ. С учетом того, что он выступил против цензуры российских телеканалов, его заявление подняли на щит российские пропагандоны.
Я тогда сказал, что АМЛО стоило бы не лезть в международные проблемы, а лучше обеспечить мир в собственной стране, где войны наркокартелей уносят по 20-40 тысяч жизней каждый год.
Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору стоило бы не лезть в международные проблемы, а лучше обеспечить мир в собственной стране, где войны наркокартелей уносят по 20-40 тысяч жизней ежегодно
И что вы думали? В Мексике еще раз задержали одного из фактических глав картеля Синалоа Овидио Гусмана, сына того же Эль Чапо – Хоакина Гусмана. Почему еще раз? Потому что его уже задерживали в 2019, но задерживавшие его спецназовцы были окружены армией картеля Синалоа, и тогда руководство разрешило спецназу отпустить Овидио. Иначе все погибли бы и вся Мексика не могла спасти своих спецназовцев. Фактически власти Мексики прогнулись под ультиматум картеля.
В этот раз власти Мексики готовились (даже сменили военную вертикаль в регионе), поэтому Овидио успели вывезти. Хотя Картель Синалоа развязал прямую войну прямо на улицах столицы провинции. С обстрелом военных вертолетов и транспортных самолетов ВВС Мексики. Была заблокирована работа трех аэропортов. В результате Овидио, скорее всего, вывезли в кабине военного самолета прямо в Мехико, и погрузили в американский транспортный самолет, который вывез Овидио в США. Встретится с папой, уже сидящим в американской тюрьме. Я так понимаю, экстрадиция прошла без заседания суда, по крайней мере, очного.
США предупредили Мексику, что в случае если Мексика продолжит "борьбу" с картелями в безжизненном виде, то США аннулирует действие договора об открытой торговле с Мексикой
Вся операция проведена перед самым визитом Байдена в Мексику. Причина проведения операции такая же, как причина заявлений АМЛО почти пол года назад. США предупредили Мексику, что в случае если Мексика продолжит "борьбу" с картелями во вялом виде, то США аннулирует действие договора об открытой торговле с Мексикой. Именно этот договор используют картели для контрабанды наркотических веществ, но для мексиканской экономики этот договор критический в макроэкономическом плане. Именно поэтому АМЛО просил об установлении мира и прекращении всех войн, включая торговые войны, но не повезло.
Просьбу АМЛО проигнорировали и пришлось паковать Овидио. Это вызвало войну, но в ней Синалоа не успел победить. Однако картель готовится к продолжению войны и предупреждает о предстоящих атаках на гражданскую инфраструктуру.
Напомню, что Мексика достаточно демократическая страна. В ней есть олигархи, ставшие богатыми людьми и без наркокартелей. ВВП по ППС (пакет покупательной способности. - Ред.) больше наших где-то в восемь раз по меньшей мере. Но, несмотря на это, война на улицах в случае ареста влиятельного типа. Настоящая война, армия спокойно выкладывает видео, как в ответ на обстрел вертолета, стрелок греет куда-то из косилки. Брррр. Именно куда-то, потому что видит он немного.
И эти люди рассказывают нам о мире любой ценой.
Об авторе. Антон Швец, украинский блоггер, телеведущий, публицист и политический деятель
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