Призывы не унижать Россию могут унизить только Францию, - Кулеба ответил Макрону
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир сосредоточиться на том, чтобы поставить Россию на место, а не на том, как избежать ее "унижения"
Об этом он написал в Twitter .
"Призывы избегать "унижения России" могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая призвала бы к этому. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизнь". , – отметил Кулеба.
- 3 мая президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россию не нужно унижать , чтобы по завершении войны можно было вывести ее из изоляции.
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