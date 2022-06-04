Об этом он написал в Twitter .

"Призывы избегать "унижения России" могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая призвала бы к этому. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизнь". , – отметил Кулеба.

3 мая президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россию не нужно унижать , чтобы по завершении войны можно было вывести ее из изоляции.