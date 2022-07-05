Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

"Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки" , – говорится в посте.

Генштаб разработал специальный Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства или пребывания с момента объявления мобилизации и в военное время.

Таким образом, соответствующее разрешение выдается от 30 дней до года, срок зависит от категории субъекта.

Отдельно рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

"Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиям военного положения и ведению войны", - пишет Генштаб.

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