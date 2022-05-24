Политик высказал такое мнение в эфире Эспрессо.

"Мне кажется, что нам нужно максимально держать единство. История о том, что именно сейчас появляются видео с кумом Путина Медведчуком от СБУ, достаточно странная. Я бы еще раз призвал всех оставить политические споры до победы в войне с Россией", - отметил Гончаренко.

Народный депутат добавил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе главной темой является преодоление последствий полномасштабного нападения Российской Федерации.

"Сказать, что свидетельства Виктора Медведчука - какая-то важная тема в Давосе - это неправда от слова вообще. Вчера никто об этом не говорил. Всем интересно другое - как Украина будет побеждать. Внутренний политический контекст Украины никому не интересен. Вчера мы обсуждали с журналистами, с международными партнерами темы восстановления", - заметил Алексей Гончаренко.

Партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны агрессора.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал обнародование СБУ заявлений Медведчука " позорной спецоперацией , которая абсолютно неуместна в военное время".

Автор книги-расследования "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани раскритиковал обнародование СБУ заявлений арестованного Виктора Медведчука о якобы причастности 5-го президента Украины Петра Порошенко к схемам покупки угля из ОРДЛО и вывода из госсобственности участка нефтепровода.

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