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Главная война с Россией Призываю все организации, общество и блогеров говорить о героях Азовстали, чтобы вернуть их домой, - сестра морпеха Сергея Волынского (Волыны)

Призываю все организации, общество и блогеров говорить о героях Азовстали, чтобы вернуть их домой, - сестра морпеха Сергея Волынского (Волыны)

30 мая, 2022 понедельник
14:56
война с Россией

Сестра командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского призвала общество и блогеров просить о возвращении героев Азовстали домой

30 мая прошел брифинг семей защитников Мариуполя.

"Сейчас люди начинают забывать о подвиге наших защитников. Нас просили молчать, чтобы не навредить, но не нужно думать, что история героев Азовстали уже закончилась. Им нужна поддержка, их нужно вернуть домой", – говорит сестра морпеха Сергея Волынского (Волыны) Татьяна Харько.

Татьяна подчеркнула, что для того, чтобы вернуть воинов Азовстали из плена, необходимо постоянно об этом говорить в обществе.

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"Призываю все организации, общество, всех блогеров последовать примеру группы Kalush, Русланы Лыжичко – говорите о героях Азовстали, говорите очень громко, чтобы во всех уголках нашей планеты понимали, чтобы всех защитников Мариуполя нужно вернуть домой.

Люди, умоляю, не думайте, что вы не можете повлиять на эту ситуацию. Каждый день мы говорим о войне, эти разговоры ведутся и в Украине, и за ее пределами. Я очень прошу, общаясь с друзьями, с родственниками, коллегами гражданами других государств, упомяните о воинах Мариуполя, упомяните об Азовстали, о том, что каждый из них имеет право вернуться домой. Мы должны их вернуть!» – говорит Татьяна Харько.

Семья Сергея Волынского просит помочь вернуть брата, мужа, отца домой. Татьяна говорит, Волына в свое время пообещал сыну, что вернется в семью: "Я уверена, что такие обещания дал каждый сын, каждый брат, муж, каждый отец Азовстали, отец Мариуполя. Люди, пожалуйста, давайте вернем их домой".

  • 7 мая сообщалось, что из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
  • 9 мая оккупанты возобновили штурм Азовстали после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области.
  • 11 мая командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести экстракцию военных Украины из Азовстали.
  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
  • Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
  • 25 мая жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила , что защитников Азовстали держат в плену в удовлетворительных условиях.

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Мариуполь
Донетчина
Азовсталь
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