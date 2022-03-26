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"Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей!", - Зеленский обратился к Катару

26 мартa, 2022 суббота
12:48
Экономика Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства-поставщики энергоресурсов, в частности Катар, наращивать производство энергоносителей, чтобы лишить Россию возможностей для энергетического шантажа и таким образом внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе

Об этом он заявил сегодня, 26 марта 2022 года, во время выступления в формате видеоконференции на Doha Forum-2022, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства Еспресо.TV .

"Темой нынешнего форума в прекрасном, мирном и уважающем каждого города Доха определены вызовы для новой эры. Но, к сожалению, не все на нашей планете воспринимают реальность адекватно и понимают, что надо готовиться к новым временам. Россия, как мы видим, хочет тех времен, когда на земле было невозможно мирное сосуществование народов на равных. Разве мы можем допускать это?" - обратился глава Украинского государства к участникам мероприятия.

Он акцентировал, что Украина после полномасштабного нападения России, которая в 28 раз больше, самостоятельно защищается на поле боя и не может обрести справедливость в мире уже 31 день. Россия угрожает применением ядерного оружия, распространяя этот страх на планете и "шатаясь тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на земле".

При этом Владимир Зеленский подчеркнул необходимость реальной реформы международных институций, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность.

"Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств", - отметил он.

Как отметил президент, Украина – страна разнообразия и мирного сосуществования этносов, религий. В нашей стране проживает более миллиона мусульман, которые сейчас также страдают от российских бомбардировок.

"За 31 день этой войны российскими ударами повреждено по меньшей мере 59 сооружений духовного значения. Мечети, церкви, религиозные образовательные учреждения. Более 200 школ разрушены или повреждены. Десятки больниц. Россия не останавливается даже перед бомбардировкой больниц! Российские войска целеустремленно бьют и по местам, которые бывают и по местам, которые обычные, простые мирные люди используют в качестве укрытия", - сообщил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, за время российского вторжения около 10 млн человек, преимущественно женщин с детьми, уже стали переселенцами в Украине, более 3,5 млн украинских граждан были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.

А за миграционным кризисом придет продовольственный, отметил Президент. Ведь Украина – один из важнейших мировых экспортеров продовольствия.

"Пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны - это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира… Российские войска минуют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы горючего, которые необходимы для посевной. Они заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам в исламском мире, в Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики еще мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии" , – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он призвал объединить усилия, чтобы не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны. В частности, путем ужесточения санкционной политики против России.

"Все ограничения, которые были наложены на Россию, направлены только на одно: чтобы Россия начала искать мир, чтобы она не создавала глобальных угроз. Я призываю все государства присоединиться к этому. Россия должна искать мир. Должна прекратить войну против Украины. Должна прекратить любые попытки взломать глобальную стабильность и вернуть в мир старые отвратительные привычки тех, кто искал себе колоний и насаждал неравенство", - сказал глава государства.

Также, по его мнению, отказ стран Европы от закупки российской нефти и газа – это только вопрос времени.

"Ответственные государства, в частности Государство Катар, - это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена. Будущее Европы зависит от ваших усилий! Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей"! Чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский призвал вместе всей антивоенной коалицией работать еще больше, чтобы Россия искала мира.

"Чтобы люди в мире действительно могли готовиться к новым временам, к новой эре. А не думать, как адаптироваться к возвращению старого ужаса: захватнических войн, голода и отчаяния, приводящего к восстаниям", - резюмировал глава государства.


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Владимир Зеленский
Катар
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добыча нефти
Персидский залив
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