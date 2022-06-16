Призываю привлечь российских преступников к ответственности, - президент Румынии после визита в Ирпень

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис.

"Нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я упорно снова призываю всех российских преступников привлечь к ответственности перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", – написал он в твиттере.