Призываю привлечь российских преступников к ответственности, - президент Румынии после визита в Ирпень
Россияне не должны избежать ответственности за военные преступления, совершенные на территории Украины
Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис.
"Нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я упорно снова призываю всех российских преступников привлечь к ответственности перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", – написал он в твиттере.
- Напомним, Клаус Иоганнис прибыл в Украину 16 июня.
- Также спецпоездом в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Главы европейских государств вместе посетили Ирпень.
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