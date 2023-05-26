Об этом он сказал во время трансляции форума в эфире Эспрессо.

"Большевизм законсервировал развитие российского государства на 70 лет, поэтому все пережившие другие имперские государства комплексы и проблемы сегодня переживает Россия. А мы стали современниками и жертвами этого. Но ничего нового и особенного в этой истории не происходит, за исключением одного – это ядерное государство, это первая ядерная империя, которая ради возвращения своих территорий готова пойти на любые шаги, и именно поэтому мы должны говорить правду прежде всего сами себе. соответствующей поддержки Украина освободит свои территории, будет иметь сильные позиции на переговорах и на этом война закончится победой. А я всегда спрашиваю: А что будет, как не будет переговоров? У вас есть план Б? – сказал журналист.

Виталий Портников отметил, что такого плана нет, есть только расплывчатые гарантии безопасности.

"Также мы слышим от Белого дома о запрете нападать на российские территории, а представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби говорил, что достаточно страданий украинского народа и не надо переносить это за границы Украины. Однако не может украинский народ вечно страдать за всех, как Святой Себастьян на кресте, и за русский народ, и за наших западных союзников.То, что происходит все это время по отношению к Украине и за что мы привыкли благодарить Запад – это какая-то невероятная политическая и информационная несправедливость.Нам предлагают самим воевать с ядерным государством, чтобы посмотреть насколько нас хватит и потом высчитывать свои собственные действия по отношению к этому ядерному государству. Я хочу вас убедить, если нас не намного хватит, начнутся новые войны на постсоветском пространстве", - подчеркнул Портников.

Публицист добавил, что большая проблема для Запада – восстановление всех российских границ от Ужгорода до Ашхабада.

"И эта имперская идея России будет строиться войной, смертями, бомбардировками, миллионами беженцев – это все нам еще может придется пережить. Поэтому об этом надо говорить с людьми, а мы создаем противоположную картину мира. Как только мы начнем говорить правду самим себе, мы приблизимся к окончанию этой войны, по крайней мере, будем видеть какой-то конец, потому что сейчас никто его не видит, и в этом есть огромная проблема происходящего: я считаю, что и мы здесь не дорабатываем, потому что привыкли хотеть быть популярными, нести оптимистическую информацию Кстати, мне говорят, что я пугаю людей, но если мы людям не говорим правду, рано или поздно наступает тот день, когда они о ней узнают, я всегда призываю и политиков, и журналистов говорить правду своим соотечественникам о возможных вариантах развития. Лучше испугать людей сегодня, чтобы они не ожидали каких-то невероятных перспектив, чем встретиться с ситуацией отчаяния из-за того, что ожидания не оправдались, с этим кризисом мы не будем знать, что делать, потому что будет хаос и крах нашего государства. Я совершенно не хочу до этого дожить", - подытожил журналист.