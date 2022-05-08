Призываю подписать петицию с требованием вывезти людей из Азовстали, - жена командира полка "Азов"

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Хочу призвать всех небезразличных подписывать петицию, которую мы недавно создали, с требованием вывезти людей из "Азовстали". Сейчас эта петиция набирает обороты и активно набирает нужные голоса. Однако нужна максимальная огласка. Зовите друзей и знакомых, чтобы они распространяли и подписывали петицию. Поскольку сейчас это очень важно. Мы не теряем надежды на спасение наших мужчин", – рассказала Прокопенко.



Прокопенко отметила, что такие люди, как украинские защитники Мариуполя, должны жить. По ее мнению, следует привлекать все возможные методы для спасения военнослужащих из Мариуполя.



"Очень важно, чтобы такие люди жили. Очень важно их спасти и привлечь все возможные методы, чтобы вытащить их из Мариуполя. Мы верим в чудо и надеемся, что спасем их. Ни в коем случае не нужно сдаваться, плакать и терять надежду. Поэтому очень важно сейчас приобщиться ко всем возможным инициативам и кричать на весь мир о ситуации на Азовстали. Это не должно стать трагедией. Я считаю, что если наши военные на Азовстали будут уничтожены, то говорить дальше о демократических ценностях нет смысла", – добавила Прокопенко.

Жена командира батальона "Азов" Екатерина Прокопенко создала петицию на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В петиции она призывает посодействовать вывозу людей и военных из Азовстали. Текст петиции был опубликован 6 мая на сайте Change.org.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb