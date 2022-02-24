"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира": Зеленский поговорил с мировыми лидерами
Президент Владимир Зеленский поговорил с мировыми лидерами и призвал остановить президента РФ Владимира Путина, объявившего военную операцию против Украины
Об этом сообщается на Твиттере главы государства.
"Поговорил с президентом Соединенных Штатов Америки, федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Еврокомиссии, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном. Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санк! пространства! Мир должен заставить Россию к миру", - написал он.
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