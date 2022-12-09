Призываю мир не бояться распада России, - Кулеба

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal в Киеве

"Я призываю мир не бояться распада России. Если колесо истории начнет вращаться, ни один человек этого не изменит", – сказал он.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев никогда не согласится на мирное урегулирование, оставляющее оккупированные земли, включая Крым, под контролем Москвы. Несмотря на то, что не все западные союзники Украины воспринимают цель полномасштабной украинской военной победы, когда Киев вернет не только земли, утраченные после февральского вторжения РФ, но и Крымский полуостров и части восточных районов Донецкой и Луганской областей, попавших под власть России в 2014 году.

Он выразил уверенность в продолжении поддержки Киева со стороны США и добавил, что опасения относительно сохранения России напоминают ему так называемую речь "котлеты по-киевски" 1991 года. Тогда президент Джордж Буш-старший в выступлении перед украинскими законодателями предостерег их от "самоубийственного национализма", призывая украинцев сохранить Советский Союз и отказаться от стремления к независимости от Москвы. Сейчас некоторые союзники озабочены потенциальной дестабилизацией России, которая имеет ядерное оружие, и считают, что ее распад и широкомасштабные беспорядки могут иметь непредсказуемые последствия для остального мира.

"Вместо того чтобы думать, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора смириться с тем, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества, – заметил Кулеба. – Я не думаю, что мир развалится, если распадется Россия. Но именно народ России заставит свою страну развалиться, как это произошло с Российской империей в 1917 году".

Дмитрий Кулеба призвал Индию расширить поддержку Украины и напомнил, что россияне используют доходы от продажи нефти для финансирования войны в Украине.

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