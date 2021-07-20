Призываю медиков эффективно использовать вакцину Moderna и набирать 15 доз из флакона, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина получила определенное количество доз вакцины Moderna из расчета 14 доз в одном флаконе
Об этом сообщает "Укринформ".
"Отдельно хочу обратиться к медикам, которые отныне начинают прививать вакциной Moderna. Она поставляется во флаконах, которые в соответствии с инструкцией производителя рассчитаны на 13-15 доз. Во время распределения и передачи данной вакцины Украины от глобальной инициативы COVAX нам было просчитано и передано количество доз из расчета на 14 доз в каждом флаконе, при этом на самой упаковке написано, что во флаконе 15 доз ", - сказал Ляшко.
Он добавил, что Украина обеспечила качественные шприцы, которые позволяют набирать из флакона 15 доз.
"Поэтому призываю медработников эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", - сказал Ляшко.
- Напомним, что 81 015 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 19 июля 2021 года.
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