Призываю членов бюджетного комитета следовать здравому смыслу, - Княжицкий о попытке "слуг" изменить языковое законодательство
"Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России, транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.
"Слуги" еще более циничным и незаконным способом пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для государства-агрессора, транслировать его и на украинских экранах, отменить экзамены на знание украинского языка для госслужащих и вернуть русский язык в образование ", - написал он.
По словам Княжицкого, это является грубым нарушением Конституции Украины. Конституционный суд в своих решениях неоднократно обращал внимание на то, что отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит статье 6, части второй статьи 19, статьи 130 Конституции.
"Народные депутаты Корниенко, и Бужанский и другие в законопроекте об изменениях в бюджет предлагают изменения в законы об образовании, телевидении и радиовещании, закон о языке, что не было предметом рассмотрения Верховной Радой в первом чтении, а затем является прямым нарушением статьи 116 Регламента Верховной Рады. Призываю членов бюджетного комитета при рассмотрении этого вопроса придерживаться здравого смысла и действующего законодательства ", - резюмировал нардеп.
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