Призывали сотрудничать с оккупантами: на Днепропетровщине и Николаевщине объявили подозрение 4 гражданам
На Днепропетровщине и Николаевщине сообщили о подозрении четырем местным жителям, которые распространяли призывы по захвату территории Украины и сотрудничеству с россиянами
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Жителя Первомайска Николаевской области обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в оправдании, признании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и восхвалении ее участников (ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 436) Уголовного кодекса
По данным правоохранителей, житель Первомайска в соцсети распространял материалы с призывами к совершению умышленных действий по изменению границ территории и государственной границы Украины.
Он также публиковал материалы о признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части ее территории.
Фото: Офис генпрокурора
Еще троим жителям Днепропетровской области объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.
"Пророссийски настроенные жители города Каменское в запрещенной в Украине социальной сети размещали публикации с поддержкой решений и действий государства-агрессора. В опубликованных сообщениях они публично призывали к сотрудничеству с врагом и непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории государства", - говорится в сообщении. в сообщ.
Житель Кривого Рога в социальной сети распространял публикации из российских информационных ресурсов и одобрял оккупацию украинских территорий.
Во время обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их причастности к противоправной деятельности.
- Напомним, что правоохранители объявили подозрение местной жительнице Мелитополя, работавшей "первой заместительницей министра образования и науки Запорожской области" у оккупантов.
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