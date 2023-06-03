Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Жителя Первомайска Николаевской области обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в оправдании, признании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и восхвалении ее участников (ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 436) Уголовного кодекса

По данным правоохранителей, житель Первомайска в соцсети распространял материалы с призывами к совершению умышленных действий по изменению границ территории и государственной границы Украины.

Он также публиковал материалы о признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части ее территории.

Фото: Офис генпрокурора

Еще троим жителям Днепропетровской области объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

"Пророссийски настроенные жители города Каменское в запрещенной в Украине социальной сети размещали публикации с поддержкой решений и действий государства-агрессора. В опубликованных сообщениях они публично призывали к сотрудничеству с врагом и непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории государства", - говорится в сообщении. в сообщ.

Житель Кривого Рога в социальной сети распространял публикации из российских информационных ресурсов и одобрял оккупацию украинских территорий.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их причастности к противоправной деятельности.