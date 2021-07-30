Призывали силой захватить власть в стране: СБУ разоблачила управляемую из России сеть интернет-агитаторов
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили разветвленную межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которыми управляли кураторы из России. Агенты распространяли в соцсетях призывы к изменению границ территории Украины и насильственному захвату власти в стране
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что во время обысков по местам жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Также отмечается, что на Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который призывал к нарушению территориальной целостности украинского государства.
"Свои публикации он размещал в социальных сетях. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий", - отмечают в спецслужбе.
Уточняется, что следователи органов безопасности уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в Киевской области заблокировали противоправную деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны, а в Одесской области разоблачили агента вражеской сети, который агитировал за изменение границ территории Украины и захват власти.
"Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых Л/ДНР", - сообщают правоохранители.
Они отмечают, что во Львовской области разоблачили интернет-агитатора, который накануне празднования Дня Крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент, содержание которого нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.
В Винницкой области разоблачили местного жителя, который администрировал несколько антиукраинских группировок в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.
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