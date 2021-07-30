Призывали силой захватить власть в стране: СБУ разоблачила управляемую из России сеть интернет-агитаторов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что во время обысков по местам жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.



Также отмечается, что на Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который призывал к нарушению территориальной целостности украинского государства.



"Свои публикации он размещал в социальных сетях. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий", - отмечают в спецслужбе.



Уточняется, что следователи органов безопасности уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



Кроме того, в Киевской области заблокировали противоправную деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны, а в Одесской области разоблачили агента вражеской сети, который агитировал за изменение границ территории Украины и захват власти.



"Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых Л/ДНР", - сообщают правоохранители.



Они отмечают, что во Львовской области разоблачили интернет-агитатора, который накануне празднования Дня Крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент, содержание которого нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.



В Винницкой области разоблачили местного жителя, который администрировал несколько антиукраинских группировок в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

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