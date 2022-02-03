Призывали к свержению власти и изменению границ Украины: СБУ разоблачила межрегиональную сеть агентов РФ

Об этом идет речь на сайте СБУ.



Отмечается, что для проведения информационных диверсий злоумышленники развернули свои "ячейки" от Донецкой области до Закарпатья и использовали десятки фейковых аккаунтов.



Деструктивный контент репостили с российских пропагандистских сайтов и распространяли через соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ. Через распространение провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны", - говорится в сообщении.



В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.



В Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.



Кроме того, он подыскивал своих сторонников для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.



В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержала у линии разграничения наемника "ЛНР", воевавшего против украинской армии.

Также в Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома.

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Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.разоблачен представитель местной общественной организации, который через интернет призывал к захвату власти в Украине.Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.нейтрализована группа вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих кураторов они распространяли агитацию об изменении границ территории нашего государства.Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.По фактам раскрытых правонарушений продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники СБУ Закарпатской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве прокуратуры.