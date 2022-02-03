Призывали к свержению власти и изменению границ Украины: СБУ разоблачила межрегиональную сеть агентов РФ
В ходе следственно-оперативных действий СБУ разоблачила еще одну межрегиональную сеть вражеских агентов, призывающих через интернет к захвату власти и изменению границ территории нашей страны
Об этом идет речь на сайте СБУ.
Отмечается, что для проведения информационных диверсий злоумышленники развернули свои "ячейки" от Донецкой области до Закарпатья и использовали десятки фейковых аккаунтов.
Деструктивный контент репостили с российских пропагандистских сайтов и распространяли через соцсети, в том числе запрещенные в Украине.
Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ. Через распространение провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.
В Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.
Кроме того, он подыскивал своих сторонников для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.
В Кропивницком разоблачен представитель местной общественной организации, который через интернет призывал к захвату власти в Украине.
Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.
На Закарпатье нейтрализована группа вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих кураторов они распространяли агитацию об изменении границ территории нашего государства.
Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.
В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
По фактам раскрытых правонарушений продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники СБУ Закарпатской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве прокуратуры.
- Напомним, что СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержала у линии разграничения наемника "ЛНР", воевавшего против украинской армии.
- Также в Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное