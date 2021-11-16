Призывали к свержению госстроя через антивакцинаторские лозунги: СБУ разоблачила антиукраинскую сеть

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ блокировала деструктивную деятельность сети, которая под антивакцинаторскими лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы", - говорится в сообщении.

Злоумышленники действовали в трех регионах Украины – во Львовской, Черниговской и Николаевской областях.

В ходе обысков СБУ нашла доказательства, что группу финансировали представители Российской Федерации. Также у следствия есть доказательства того, что злоумышленники разрабатывали план захвата власти.

"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", - говорится в сообщении.













Лидеру "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).