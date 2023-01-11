Об этом информирует СБУ .

После начала полномасштабного вторжения мужчина присоединился к прокремлевскому телеграмм-каналу "Русская весна", где публично поддерживал Россию и оправдывал ее преступления.

Там он призвал русских захватчиков захватить Киев и уничтожить украинцев. Также злоумышленник писал комментарии, поддерживавшие ракетные удары по украинским городам. В частности, он одобрительно отзывался о воздушных атаках на объекты энергетики и соцучреждения, таких как школы и больницы.

Кроме того, мужчина агитировал граждан не вступать в ряды ВСУ.

Все собранные СБУ материалы были переданы комплексной судебной психологически-лингвистической экспертизе. Она постановила, что документированные "публикации" угрожают государственной безопасности Украины.

В настоящее время злоумышленнику поставлено подозрение по ч. 1 ст. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

6 января СБУ обнаружила в ходе контрразведывательных мероприятий в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Ровенской епархиях УПЦ (МП) агитационные листовки объединения Медведчука, "триколоры" и бывшие склады оккупантов.