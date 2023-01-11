Призывал захватить Киев: СБУ разоблачила прислужника монастыря УПЦ (МП) в Житомирской области, который поддерживал Россию
Служба безопасности Украины разоблачила прислужника Спасо-Покровского женского монастыря Житомирской епархии, призывавшего к захвату Киева
Об этом информирует СБУ .
После начала полномасштабного вторжения мужчина присоединился к прокремлевскому телеграмм-каналу "Русская весна", где публично поддерживал Россию и оправдывал ее преступления.
Там он призвал русских захватчиков захватить Киев и уничтожить украинцев. Также злоумышленник писал комментарии, поддерживавшие ракетные удары по украинским городам. В частности, он одобрительно отзывался о воздушных атаках на объекты энергетики и соцучреждения, таких как школы и больницы.
Кроме того, мужчина агитировал граждан не вступать в ряды ВСУ.
Все собранные СБУ материалы были переданы комплексной судебной психологически-лингвистической экспертизе. Она постановила, что документированные "публикации" угрожают государственной безопасности Украины.
В настоящее время злоумышленнику поставлено подозрение по ч. 1 ст. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
- 6 января СБУ обнаружила в ходе контрразведывательных мероприятий в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Ровенской епархиях УПЦ (МП) агитационные листовки объединения Медведчука, "триколоры" и бывшие склады оккупантов.
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