Призывал убивать украинцев: священнику-блогеру РПЦ объявили подозрение
Правоохранители собрали доказательную базу на представителя РПЦ и блогера Андрея Ткачева, призвавшего российских военных убивать украинцев: ему сообщили о подозрении по 2 статьям УКУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Фигурантом стал протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев: в 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Так, после начала полномасштабного вторжения он публично поддержал действия захватчиков.
"Для этого (Ткачев – ред.) создал собственные каналы в мессенджере Телеграмм и видеохостинга Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей. Там он публикует свои "проповеди", в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины.
Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, используемые агрессором для ракетных ударов по украинским городам. Кроме того, Ткачев является частым "гостем" в эфирах центральных каналов России, где активно оправдывает военные преступления Кремля", - отметили в пресс-службе.
СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ст. 436 (пропаганда войны);
▪️ ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
- Напомним, служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное