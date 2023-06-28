Призывал сдаваться и сбежал в РФ: экс-председателю сельсовета в Киевской области объявили подозрение
СБУ объявила подозрение бывшему председателю Чабановского сельсовета в Киевской области Александру Киризлиеву, который призывал своих подчиненных не сопротивляться российским войскам
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Киризлиев долгое время возглавлял местный центр запрещенной "Партии регионов" и был известен своей прокремлевской позицией, которую часто демонстрировал среди жителей села.
В преддверии полномасштабного вторжения РФ он тайно бежал в Россию через другие страны. В первые дни бывший глава сельского совета звонил по телефону подчиненным и призывал их не присоединяться к местным отрядам Теробороны и не противостоять российским захватчикам.
"Таким образом он пытался сорвать проведение оборонных мероприятий на территории громады для скорейшего продвижения российских войск в направлении Киева", - пишет пресс-служба.
Также экс-председатель сельсовета агитировал односельчан поддержать агрессора и помогать оккупационным группировкам с провизией и расквартированием в населенном пункте.
Впоследствии злоумышленник продолжил подрывную деятельность в фейсбуке, где оправдывал агрессию РФ и называл войну "внутренним гражданским конфликтом". Лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия чиновника.
На основе доказательств Чабановский сельсовет досрочно прекратил полномочия Киризлиева и уволил его с должности.
Чиновнику сообщено о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников, совершенные должностным лицом.
Поскольку злоумышленник скрывается в России, правоохранители принимают меры по привлечению Киризлиева к ответственности. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Кстати, также недавно Служба безопасности разоблачила экс-военного, пропагандиста российских информресурсов РИА Новости и "Звезда" Сергея Савчука на оправдывании вооруженной агрессии РФ. Он уроженец Хмельницкого.
- Также СБУ разоблачила пособницу оккупантов, которая призывала к захвату украинских территорий и собирала средства для военных РФ.
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