Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .

Поклонник "русского мира" неоднократно просил в российских чатах нанести по Одессе ракетный удар, похожий на тот, что был в Виннице.

Мужчину задержали в его доме. Во время обыска у него обнаружили компьютер и мобильный телефон с поличным.

Сейчас идет досудебное расследование проводится по ч.1 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Одессита проверяют на причастность к пособничеству россиянам.

16 июля правоохранители задержали четырех человек, фотографировавших в Одессе место попадания российской ракеты. Также в телефонах были фотографии силовиков, блокпостов, инфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb