Призывал РФ ударить ракетами по Одессе: полиция задержала поклонника "русского мира"
В Одессе задержали коллаборанта, который призвал россиян нанести по городу ракетный удар, как в Виннице
Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .
Поклонник "русского мира" неоднократно просил в российских чатах нанести по Одессе ракетный удар, похожий на тот, что был в Виннице.
Мужчину задержали в его доме. Во время обыска у него обнаружили компьютер и мобильный телефон с поличным.
Сейчас идет досудебное расследование проводится по ч.1 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Одессита проверяют на причастность к пособничеству россиянам.
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