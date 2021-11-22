Призывал присоединяться к террористам "ДНР": СБУ задержала одного из организаторов "референдума" в Донецкой области

Об этом идет речь на сайте СБУ.



Следователь установил, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Они подстрекали людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний, призывали граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение к ДНР. Служба безопасности задокументировала факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.



Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донетчины и длительное время скрывался от правосудия во временно оккупированной АР Крым.



В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины и объявили в розыск. Позже они получили информацию, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную Украине территорию. Сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.



Досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности продолжается.

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