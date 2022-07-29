Призывал поддерживать оккупантов: экс-теробороновцу Херсонщины заочно объявили подозрение
Прокуратура заочно объявила подозрение в пособничестве РФ терробороновцу, который передал россиянам данные об участниках ТрО, поддержал оккупацию
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
В начале июня 2022 года в Херсоне экс-участник ТРО через СМИ призвал ВСУ, терроборону, которые против оккупантов, сложить оружие и поддержать РФ. Также он передал оккупационной администрации личные данные участников терробороны.
Прокуратура заочно сообщила мужчине о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
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