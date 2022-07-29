Об этом сообщил Офис генпрокурора .

В начале июня 2022 года в Херсоне экс-участник ТРО через СМИ призвал ВСУ, терроборону, которые против оккупантов, сложить оружие и поддержать РФ. Также он передал оккупационной администрации личные данные участников терробороны.

Прокуратура заочно сообщила мужчине о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

28 июля СБУ разоблачила мошенников , которые "выдавали" российским диверсантам паспорта Украины.

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