Призывал к захвату госвласти: винницкому митрополиту объявили новые подозрения
Винницкому митрополиту УПЦ МП Ионафану, который разжигал межконфессиональную рознь и поддерживал политику Кремля, объявили новые подозрения
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что глава епархии подготовил пропагандистские открытки. В них оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Также в этих агитационных материалах мужчина призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы Украины.
Напечатанные эти "агитки" были серийным тиражом. Их митрополит хранил в подсобных помещениях церкви. Затем он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
"Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины", – отмечают в СБУ.
Мужчине объявлены подозрения:
- ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины),
- ч. 2 ст. 109 УК (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя),
- ч. 1 ст. 110 УК (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины).
- 12 октября СБУ провела обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана, в мире известного как Анатолий Елецких, который поддерживал вооруженную агрессию РФ и политику Кремля, а также разжигал межконфессиональную рознь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное