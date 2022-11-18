Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что глава епархии подготовил пропагандистские открытки. В них оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Также в этих агитационных материалах мужчина призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы Украины.

Напечатанные эти "агитки" были серийным тиражом. Их митрополит хранил в подсобных помещениях церкви. Затем он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

"Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины", – отмечают в СБУ.

Мужчине объявлены подозрения:

ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины),

ч. 2 ст. 109 УК (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя),

ч. 1 ст. 110 УК (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины).

12 октября СБУ провела обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана, в мире известного как Анатолий Елецких, который поддерживал вооруженную агрессию РФ и политику Кремля, а также разжигал межконфессиональную рознь.