Призывал к поддержке оккупантов и оправдывал преступления РФ: на Хмельнитчине задержали сторонника Шария
На Хмельнитчине Служба безопасности Украины разоблачила сторонника Шария на призывах к поддержке оккупантов
Об этом сообщили в facebook.
Сообщается, что злоумышленником оказался местный житель, позиционировавший себя как представитель прокремлевского движения "народовластие".
В частности, по данным следствия, он массово распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывал преступления рашистов, а также призывал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти.
Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях.
В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене.
"В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков "должность" в местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти);
ч. 1 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В сообщении также отмечается, что злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- 16 января СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.
- 16 января стало известно, что Служба безопасности собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боях на Востоке Украины депутата госдумы РФ Алексея Журавлева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное