Об этом сообщили в facebook.

Сообщается, что злоумышленником оказался местный житель, позиционировавший себя как представитель прокремлевского движения "народовластие".

В частности, по данным следствия, он массово распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывал преступления рашистов, а также призывал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти.

Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях.

В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене.

"В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков "должность" в местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В сообщении также отмечается, что злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

16 января СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.

16 января стало известно, что Служба безопасности собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боях на Востоке Украины депутата госдумы РФ Алексея Журавлева.

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