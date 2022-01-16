"Призываем Зеленского перестать раскалывать украинское общество в это рискованное время". Заявление украинской интеллигенции

Документ открыт для подписания, передает Еспресо.TV.



Полный текст заявления



"Мы, представители независимых экспертных кругов и интеллектуальных сообществ Украины, считаем необходимым высказаться по поводу внутриполитической ситуации, которая складывается вокруг уголовного преследования Петра Порошенко. Не принимая на себя права на предоставление юридической или моральной оценки, в то же время считаем абсолютно необходимым обратить внимание политических элит и широких слоев общественности в стратегическом аспекте этого дела.



Сегодня Украина переживает масштабный комплексный кризис. У нас есть наибольший уровень угроз национальной безопасности, начиная с 2014 года. Большая группировка российских войск скучена у наших границ в боевой готовности. Внимание всего мира приковано к угрозе масштабного российского вторжения в Украину. Уровень международного напряжения является самым большим со времен Холодной войны. Стране грозит глубокий энергетический кризис. Все это происходит на фоне неугасаемой эпидемии коронавируса и слишком медленного экономического обновления. Уровень доверия граждан ко многим базовым государственным институтам достигает исторического минимума.



На этом угрожающем фоне руководящая политическая сила предпринимает недальновидные шаги, которые существенно увеличивают стратегические риски для страны, отвергая вековечную истину потребности в национальном единении перед лицом агрессора и в условиях кризиса.



В нынешних условиях Украину может спасти только внутриполитическое единство, когда все граждане, независимо от идеологических и политических предпочтений, сплотятся, чтобы выстоять в масштабном кризисе. Все политические элиты должны сотрудничать, забыв о противоречиях и взаимных образах, для сплочения общества и уменьшения рисков и угроз, нависших над страной. Придет мирное время победы, и общество поможет его руководителям не забыть своих героев и предателей. До победы можно добраться только вместе. А в худшем случае украинским политикам просто нечего будет делить.



Действия нынешней украинской власти, непосредственно направленные на раскол общества и увеличение температуры внутреннего политического противостояния, могут носить чрезвычайно разрушительный характер для украинской государственности.



Мы призываем президента Украины Владимира Зеленского прекратить раскалывать украинское общество в это рискованное время, а всех политиков и граждан сотрудничать по национальному единению, увеличению устойчивости Украины, противостоянию угрозам и преодолению кризиса".



Обращение подписали:



Евгений Быстрицкий, философ, Избирательный совет UA

Игорь Колиушко, глава правления Центра политико-правовых реформ

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Владимир Кипень, глава Донецкого Института социальных исследований и политического анализа

Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Андрей Длигач, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Александр Соколовский, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт"

Анатолий Негрийко, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины

Юлия Кириченко, член правления Центра политико-правовых реформ, соглава Совета Реанимационного пакета реформ

Остап Стасов, Глава ОО "Открытый Университет Майдана" (ВУМ)

Иосиф Зисельс, Сопрезидент Ваада Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, участник инициативной группы "Первого декабря"

Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, участник Инициативной группы "Первого декабря"

Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"

Максим Стриха, доктор физико-математических наук, писатель

Локтев Вадим, академик НАНУ

Валерий Ящук, доктор физико-математических наук, академик АН Высшей школы Украины

Сергей Рябченко, профессор, физик, член-корреспондент НАН Украины

Михаил Гончар, советник Секретаря СНБО Украины (1996-2000)

Алексей Гарань, доктор исторических наук, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Владимир Перехрест, доцент, математик, ДНУ им.

Наталья Павлиха, доктор экономических наук, профессор, ВУЗ имени Леси Украинки, Глава ОО "Институт трансграничных инициатив"

Александр Габович, физик, Национальная академия наук Украины

Николай Харченко, доктор физико-математических наук, академик НАН Украины

Виктор Гринченко, академик НАН Украины

Олег Лаврентович, доктор физико-математических наук

Иван Ясковец, доктор физико-математических наук, Национальная академия наук Украины

Юрий Джежеря, доктор физико-математических наук, профессор, Национальная академия наук Украины

Тарас Плахтий, независимый исследователь политических партий

Денис Андрущенко, Фонд лидеров

Юрий Гончаренко, вице-президент Фонда содействия демократии.

Игорь Наконечный, независимый полит./PR консультант.

Сергей Иванов, строитель стартапов

Елена Казьмина, кандидат экономических наук, основательница ТК "Орнамент Украины"

Вячеслав Пасальский, доцент, ДНУ, Днепр

Анна Потапова, эксперт и консультант по управлению персоналом

Виктор Бондарук, независимый эксперт по местному развитию

Сергей Позняк, глава Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО

Ольга Гончар, журналистка, общественный деятель, Кривой Рог

Юрий Венедиктов, экономист, Запорожье

Агия Загребельская, соучредитель "Лиги антитраста"

Леся Качурова, волонтер, председатель ОО "Общественная инициатива Галичины"



Количество подписантов продолжает увеличиваться.





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