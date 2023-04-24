Призываем Венецианскую комиссию и ЕС не толкать Украину в сторону чрезмерной концентрации власти, - обращение общественных организаций в сфере реформ и евроинтеграции
Венецианская комиссия и Еврокомиссия могут в ближайшее время одобрить модель реформы Конституционного Суда, которая противоречит предыдущей позиции этих институтов и настояниям украинских НУО и сохранит политический контроль над отбором его судей. Такое решение откроет двери для дальнейшей концентрации власти, подорвет исторический рычаг влияния Евросоюза на украинские реформы и пошлет украинским политикам четкий сигнал: ЕС и Венецианской комиссией можно легко манипулировать, захватывая под видом евроинтеграционных реформ ключевые демократические институты.
Соответствующее обращение опубликовал у себя на странице Фонд DEJURE .
19 апреля этого года в парламенте зарегистрировали законопроект №9225, который вместо учета рекомендаций Венецианской комиссии еще больше усиливает политическое влияние на отбор судей КС. Проект не только не дополняет состав Совещательной группы экспертов (ДГЕ) седьмым членом, как это безальтернативно рекомендовала Венецианская комиссия, но и увеличивает влияние политических игроков. Решение комиссии не может быть принято без участия 5 из 6 членов ДГЕ. Таким образом, кандидат может быть рекомендован для назначения судьей КС только в случае, если это решение поддержат не менее двух членов ДГЕ, назначенных политическими игроками.
Введение новой процедуры отбора судей Конституционного Суда, гарантирующей независимость назначенных кандидатов и отвечающей рекомендациям Венецианской комиссии, является условием №1 для дальнейшего движения Украины к членству в Европейском Союзе в перечне, утвержденном Европейским советом в июне 2022 г.
В ноябре прошлого года Верховная Рада уже приняла закон, согласно которому отбор будет проводить независимая ДГЕ, в состав которой будут входить три международных эксперта и три человека, назначенных парламентом, президентом и судьями. Однако такой закон не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, поскольку сохраняет политическое влияние на процесс. Комиссия в своем заключении CDL-AD(2022)054 четко отметила, что это влияние будет нейтрализовано, если в состав ДГЕ включить седьмого члена, рекомендованного международными организациями. Наконец, и Венецианская комиссия , и ЕК в начале года требовали от украинской власти изменений в закон, которые дополнили бы ДГЕ седьмым членом.
Одобрение ЕК и Венецианской комиссией законопроекта, который очевидно противоречит их предыдущим требованиям и рекомендациям, будет свидетельством политической ангажированности и безусловно бросит тень на имидж этих организаций в глазах украинского общества, для которого принципы демократии и механизмы сдерживаний и противовесов особенно ценны сейчас.
Мы, независимые общественные организации, которые на протяжении многих лет работают над европейской интеграцией Украины и институциональными реформами, призываем Европейскую Комиссию и Венецианскую комиссию не одобрять законопроект №9225 и любую подобную модель, не соответствующую заключению CDL-AD(2022)054 и консервирующую политическую зависимость Конституционного Суда.
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