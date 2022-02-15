Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией "Призываем удвоить усилия, чтобы избежать обострения конфликта": Совет Европы призвал к немедленной деэскалации вокруг Украины

"Призываем удвоить усилия, чтобы избежать обострения конфликта": Совет Европы призвал к немедленной деэскалации вокруг Украины

15 февраля, 2022 вторник
21:13
война с Россией

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии и глава комитета министров Совета Европы Луиджи ди Майо, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвали к деэскалации вокруг Украины

Об этом говорится в совместном обращении руководства Совета Европы.

"Мы очень обеспокоены высоким напряжением вокруг Украины. Мы встревожены перспективой серьезного конфликта на нашем континенте между нашими государствами-членами", - говорится в сообщении.

Представители Совета Европы заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и призвали к деэскалации.

Читайте также:  "Сделайте наконец-то шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума

"Мы призываем заинтересованные государства-члены удвоить свои усилия, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта. Мы призываем к немедленной деэскалации риторики и действий и к диалогу. Этот диалог должен базироваться на принципах, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, которые все государства - члены Совета Европы обязаны уважать, поддерживать и внедрять и уважать их", - говорится в сообщении.

  • Напомним, глава МИД Италии заявил, что Италия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и готова помочь в случае вторжения России.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации РФ на украинских границах и призвал Москву продемонстрировать свою волю к действиям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Общество
русская агрессия
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
Порошенко
14 февраля, 2022 понедельник
Порошенко на согласительном совете: если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит отказ от НАТО – это позиция Зеленского
13 февраля, 2022 воскресенье
Путин недоволен последним разговором с Байденом
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.09
    Покупка 28.09
    Продажа 28.53
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 февраля
22:30
В Киеве на проспекте Науки автомобиль Subaru сбил мотоциклиста, водителя госпитализировали
22:27
Обновлено
хакер
В Украине происходит массовая атака на банки и портал "Дия", также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС
22:25
Эксклюзив
Владимир Горбач
Интрига по признанию Россией "Л/ДНР" продлится до саммита лидеров Нормандского формата, - политаналитик Горбач
22:22
Стало известно, когда может состояться бой Ломаченка с абсолютным чемпионом мира
21:52
ЕС должен ввести санкции, если Россия признает "Л/ДНР", - глава МИД Латвии
21:40
Транспорт, спецоборудование и медсредства: НАТО получило запрос от Украины о помощи на случай масштабных чрезвычайных ситуаций
21:32
Эксклюзив
Ни слова об участии России: это или диверсия, или разгильдяйство правоохранителей, - Мосийчук о расследовании покушения на него у телеканала "Еспресо"
21:24
Эксклюзив
США выдают даты возможного вторжения РФ в Украину на основе многих факторов, совпадающих в определенные дни, - Цыбулько
21:22
Греция
Стрельба в кафе в Донецкой области: МИД Греции вызвал украинского посла из-за погибших и раненых греков
21:09
Эксклюзив
Цены на горючее быстро стабилизируются при условии деэскалации, - эксперт
21:08
Александр Зинченко
"Спортинг" - "Манчестер Сити": Зинченко не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
20:46
Эксклюзив
Германия должна сменить дипломатическую позицию из-за обращения Госдумы РФ о признании "Л/ДНР" в день переговоров Шольц - Путин, - нардеп Тарасенко
20:40
Инфографика
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 16 февраля
20:23
Положинский, Тополя и участники группы "Антитела": украинские звезды присоединяются к Силам терробороны
20:07
Порошенко
Порошенко о неэффективности Будапештского меморандума: Мы 17 раз инициировали консультации, и ни одна не состоялась
20:02
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 12-го дня зимних Игр в Пекине
19:56
Эксклюзив
Сергей Фурса
Руководителя САП могут не назначать либо из-за нардепов-"слуг", либо из-за Коломойского, - Фурса
19:52
Эммануель Макрон
Макрон обратился к Путину с призывом не признавать "Л/ДНР"
19:35
Александр Трухин
"Есть некоторые невыполненные вещи, которые нужно сделать": Трухин заявил, что не собирается слагать мандат
19:12
Эксклюзив
"Закрыть небо": в Раде зарегистрировали постановление об обращении к странам Будапештского меморандума, - нардеп Осадчук
19:05
В Турции возжелали "выкрасть" тренера Луческу из "Динамо"
19:04
"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3%
19:02
ТКГ
Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы о возможном признании Россией "Л/ДНР"
18:57
В Украине тяжелобольным будут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
18:52
КМДА
В Киеве обновили адреса укрытий и бункеров
18:50
Эксклюзив
Украине нужна нормальная работа Антимонопольного комитета и закон о лоббизме для борьбы с олигархами, - журналист Мокрик
18:47
посольство США
США призвали своих граждан покинуть Молдову из-за военной активности РФ на границе с Украиной
18:45
На снимках со спутников заметна усиленная активность российских войск у границ Украины, - Reuters
18:45
"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении": "Суспильне" обратится к правоохранителям по поводу поддельных документов Алины Паш
18:41
Мы не авиакомпания, но летаем самолетами, - Ryanair посмеялась над позицией теннисиста Джоковича относительно вакцинации
18:22
Дмитрий Кулеба
Возможное вторжение РФ: Италия готова помогать Украине, в том числе поддерживая пакет санкций ЕС, - Кулеба
18:20
Луиджи Ди Майо
"Единственный путь - это достижение мира через дипломатию": глава МИД Италии об обострении ситуации вокруг Украины
18:17
"Динамо" разгромило "Кайрат" в контрольном матче на сборах
18:14
ДНР
Глава МИД Литвы назвал "открытой эскалацией" возможное признание Россией "Л/ДНР"
17:58
Йенс Столтенберг
В НАТО не видят признаков деэскалации РФ у границ Украины, но сигналы со стороны Москвы дают повод для "осторожного оптимизма"
17:56
окупанти
Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, Лобачево и Орехово
17:55
"Шахтер" проиграл "Мариуполю" в товарищеском матче в Турции
17:53
еПоддержка: Украинцы почти за два месяца потратили 1 млрд грн на книги
17:43
Я не выступаю против, но отстаиваю свободу, - теннисист Джокович заявил, что готов закончить карьеру, но не вакцинироваться от COVID-19
17:41
Глава МИД Германии Бербок предупредила о вероятности гибридных атак РФ против Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV