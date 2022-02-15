"Призываем удвоить усилия, чтобы избежать обострения конфликта": Совет Европы призвал к немедленной деэскалации вокруг Украины
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии и глава комитета министров Совета Европы Луиджи ди Майо, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвали к деэскалации вокруг Украины
Об этом говорится в совместном обращении руководства Совета Европы.
"Мы очень обеспокоены высоким напряжением вокруг Украины. Мы встревожены перспективой серьезного конфликта на нашем континенте между нашими государствами-членами", - говорится в сообщении.
Представители Совета Европы заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и призвали к деэскалации.
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"Мы призываем заинтересованные государства-члены удвоить свои усилия, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта. Мы призываем к немедленной деэскалации риторики и действий и к диалогу. Этот диалог должен базироваться на принципах, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, которые все государства - члены Совета Европы обязаны уважать, поддерживать и внедрять и уважать их", - говорится в сообщении.
- Напомним, глава МИД Италии заявил, что Италия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и готова помочь в случае вторжения России.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации РФ на украинских границах и призвал Москву продемонстрировать свою волю к действиям.
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