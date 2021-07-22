Призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности, - МИДы Украины и Польши по "Северному потоку - 2"
Главы Министерств иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обнародовали совместное заявление в связи с достижением договоренностей между США и Германией по "Северному потоку - 2"
Об этом сообщает пресс-центр МИДа.
"Решение о строительстве "Северного потока - 2", одобренное в 2015 году через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе ", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что нынешние предложения по обеспечению безопасности стран, которым этот проект больше всего угрожает, "не могут считаться достаточными".
"Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", - призвали министры иностранных дел.
Кулеба и Рау подчеркнули, что Украина и Польша и в дальнейшем будут работать с союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока - 2".
- США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток - 2".
- Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток - 2".
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