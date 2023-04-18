Об этом говорится на сайте Рады.

"Крымские татары в Крыму и особенно те, кто выступает против незаконной аннексии Крыма или выражает несогласие по другим вопросам, подвергаются многочисленным серьезным нарушениям прав человека, преследованию, дискриминации и стигматизации со стороны российских оккупационных властей", - заявила она.

Комиссар призвала прекратить притеснения крымских татар, аресты, преследования и обыски правозащитников, активистов и журналистов.

Миятович также призывает к гуманному обращению с крымчанами, находящимися в местах лишения свободы на территории РФ. "Международные механизмы мониторинга прав человека и гуманитарные организации должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем задержанным, включая крымские татары", - отметила она.

Крымские татары, по словам Миятович, должны иметь право на собрания и выражение взглядов, исповедование религии, образование на крымскотатарском языке и сохранение культурного наследия.

Она также призвала положить конец принудительному призыву и военной мобилизации крымских татар в Крыму.

Как отмечает издание "Крым.Реалии", за первый квартал текущего года в аннексированном Россией Крыму силовики провели 49 задержаний представителей крымскотатарского народа.

В декабре 2022 года в обновленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексированных Россией Крыму и Севастополе подверглась осуждению «новая беспрецедентная волна произвольных задержаний в Крыму, насильственных перемещений в Крым и из Крыма», насильственные роведение фильтрации, в том числе и относительно перемещенных лиц».

В октябре прошлого года глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик заявила, что в Крым вернулась массовая практика насильственных исчезновений граждан.

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра (КРЦ), всего за период аннексии Крыма пропавшими без вести, о которых до сих пор нет никакой информации, считается 21 человек, 15 из них – представители крымскотатарского народа.