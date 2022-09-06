Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Мы обращаемся об освобождении ребят из Азовстали, в первую очередь пострадавших в Оленовке азовцев. Мы до сих пор не знаем кто погиб или кто ранен в результате этого циничного теракта. Мы обращаемся к миру, к международным организациям, чтобы они повлияли и помогли вернуть нам ребят и в первую очередь более 200 азовцев, пострадавших от теракта в Оленовке. Никто ничего не может рассказать об азовцах, потому что нет доступа к Оленовке даже у Красного Креста", - отметила сестра пленного начальника штаба полка "Азов".



Сандра Кротевич объяснила, что с того момента как ребята вышли из Азовстали, никто из родственников не знает, где находятся командиры и живы ли они.



"Прошу всех украинцев подписать петицию от семей пленных азовцев, чтобы ООН создала мониторинговую группу с целью не только проверки состояния пленных в Оленовке и получения перечня погибших, а для нахождения и возвращения всех пленных из Азовстали. Об азовцах вообще нет никакой информации, их держат в жесткой изоляции и отдельно от военнопленных из других подразделений. Поэтому и нужна международная мониторинговая группа, которая собрала бы всю информацию и передала семьям пленных", - отметила Кротевич.



Член Ассоциации семей защитников Азовстали также сообщила, что сегодня, 6 сентября, в Киеве на Софиевской площади в 20:00 будем чтить память погибших в Оленовке, поэтому приглашаем неравнодушных прийти и поддержать семьи пленных, почтить память азовцев и просто присоединиться.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

13 июня сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала, что не владеет информацией о местонахождении брата. Вероятно, пленные воины могли находиться в оккупированной Оленовке, она обратилась к Красному Кресту с просьбой предоставить больше сведений.

23 августа стало известно, что Организация Объединенных Наций подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

24 августа Совет безопасности ООН проводил заседание, посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал расследовать военное преступление РФ в Еленовке и миссия ООН проверила условия содержания военнопленных.

В связи с военным преступлением, совершенном Россией на территории временно оккупированного населенного пункта Оленовка Донецкой области, Верховная Рада Украины опубликовала обращение к мировому сообществу, международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств.

Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались украинские пленники.

Россия объявила "Азов" террористической организацией. После массового убийства защитников Мариуполя в Оленовке наш враг нащупал чувствительную общественную мозоль — и будет давить на него активнее. Наши пленники становятся элементами политического шантажа и требования капитулировать немедленно.

6 сентября адвокат защитников Мариуполя Анна Калинчук заявила, что международные организации на практике не могут наказать Россию за теракт в Оленовке

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