"Призываем киевлян не паниковать": Нацгвардия сообщила, что ситуация в Киеве спокойная и контролируемая
В Нацгвардии сообщили, что ситуация в Киеве спокойная и контролируемая
Об этом сообщила пресс-служба НГУ в Facebook.
"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии усиленно несут службу для обеспечения публичной безопасности и порядка", – говорится в заявлении.
Правоохранители проводят разъяснительную работу по мерам безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.
"Ситуация в столице полностью контролируемая. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - подытожили в НГУ.
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