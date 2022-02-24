"Призываем киевлян не паниковать": Нацгвардия сообщила, что ситуация в Киеве спокойная и контролируемая

Об этом сообщила пресс-служба НГУ в Facebook.



"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии усиленно несут службу для обеспечения публичной безопасности и порядка", – говорится в заявлении.



Правоохранители проводят разъяснительную работу по мерам безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.



"Ситуация в столице полностью контролируемая. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - подытожили в НГУ.

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