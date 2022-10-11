На заявления представителей МИД стран, считающихся лояльными России, обратило внимание чешское издание Novinky.

"Эскалация боевых действий не отвечает ничьим интересам. Мы призываем к немедленной деэскалации и скорейшему возвращению на путь дипломатии и диалога", — сказал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"Мы надеемся, что эта ситуация деэскалируется", - заявила пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Издание отмечает, что заявление МИД стран прозвучало вскоре после бомбардировки Россией украинских городов. Несмотря на дипломатическую формулировку, это недвусмысленный упрек России, атаковавшей центры украинских городов и энергетическую инфраструктуру десятками ракет в утренний час-пик. Чешские журналисты называют эти атаки "яростной местью" за повреждение Керченского моста.

Также отмечают, что это первое подобное заявление Пекина в адрес России. Китай в прошлом критиковал западные санкции в отношении России и не осуждал вторжение.

Относительно Индии, Премьер-министр Нарендра Моди уже говорил президенту России, что нынешние времена – это не эпоха войны. Он обратился к Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb