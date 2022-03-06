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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Призываем Грузию отказаться от расширения сотрудничества с Россией, - МИД Украины

Призываем Грузию отказаться от расширения сотрудничества с Россией, - МИД Украины

6 мартa, 2022 воскресенье
21:09
война с Россией

Россия отменила часть ограничений в отношении Грузии в ответ на то, что она не присоединилась к санкциям за войну в Украине

В Украине такую политику правительства Грузии считают неприемлемой, заявил спикер украинского МИД Олег Николенко, информирует Еспресо.TV

"Мы обратили внимание на сообщение об отмене Российской Федерацией части торговых санкций против Грузии. Отмечается, что РФ приняла это решение в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции Европейского Союза против России. Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно -бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей. Ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан", - говорится в сообщении МИД.

Также в министерстве призвали официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине.

Олег Николенко напомнил, что из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас приходится проходить украинцам. В то же время, власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов.

  • Напомним, еще в начале российского вторжения, 25 февраля, правительство Грузии заявило , что не присоединится к санкциям против России.

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Грузия
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