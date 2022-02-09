Призыв власти РФ к деэскалации агрессии против Украины: Польша, Франция и Германия приняли декларацию

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в Twitter.



Декларация была принята во время встречи президентов Польши и Франции Анджея Дуды и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца 8 февраля в Берлине.



“Лидеры призывают Россию к деэскалации ситуации на украинской границе и началу содержательного диалога по безопасности на европейском континенте. Они подчеркивают, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену”, - говорится в декларации.



При этом отмечается, что три страны готовы участвовать в дискуссиях по безопасности.



"Они будут продолжать тесно координировать свою работу вместе с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО для обеспечения мира и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.



Согласно "двухколейному" подходу НАТО к России лидеры согласились, что Альянсу необходимо поддерживать возможности сдерживания и обороны и быть готовыми при необходимости адаптироваться к ухудшению среды безопасности, в том числе в рамках усиления передового присутствия НАТО.



Президенты трех стран выразили обеспокоенность по поводу наращивания РФ войск в Украине и вокруг нее и подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.



Дуда, Шольц и Макрон в резолюции поддерживают Нормандский формат для реализации Минских договоренностей и поощряют дальнейшие дипломатические усилия.



"Участники Веймарского треугольника и дальше будут сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, а также территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в Берлинской декларации.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой 8 февраля для обсуждения ситуации вокруг Украины.